Doğu Karadeniz’de cennetten köşe Rize

YILIN on iki ayı misafirlerini ağırlayan Rize, oksijen deposu yaylaları, şelaleleri ve kaleleri ile tam bir turizm merkezi. Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkabilir, Fırtına Vadisi'nde azgın sulara karşı rafting yapabilir, Palovit Şelalesi'nde seyrine doyulmaz bir manzaraya karşı dinlenebilirsiniz.

RİZE seyahatinizde tarihî eserler ile birlikte el değmemiş doğal güzellikleri görebilir, yemyeşil yaylalarda huzur içinde tatilinizi geçirebilirsiniz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Millî Parkı'nda 9 köy, 33 yayla yerleşimi bulunuyor. Üçdoruk, Göller ve Kaçkar Dağları'ndan oluşuna millî park, batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi ile oldukça zengin bir floraya sahip. Kaçkar Dağları Millî Parkı 756 bitki çeşidi ile birlikte 149 omurgasız ve 178 omurgalı havyan türünü barındırıyor. Doğanın tüm güzelliklerine ev sahipliği yapan park sınırları içerisinde rafting, trekking, dağcılık ve heliski aktiviteleri yapılmaktadır.

ŞENYUVA KÖPRÜSÜ

RİZE'DE görülmesi gereken en önemli tarihi eserlerden biri olan Şenyuva Köprüsü, 1696 yılında inşa edilmiştir. Fırtına Deresi üzerine kurulan yapı, bölgenin en eski köprüsü olarak bilinmektedir. Dere seviyesinden yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan köprünün uzunluğu 40 metredir. Eski adı Çinçiva olarak bilinen Şenyuva Köprüsü, tek gözlü ve yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiştir. Karadeniz'in eşsiz doğasına uyum sağlayan yapı, fotoğrafçıların da ilgisini fazlasıyla çekmektedir.

PİLEKİ MAĞARASI

PİLEKİ MAĞARASI, Rize İyidere'de bulunan çok sayıda mağara arasından en büyüğüdür. İnsan eliyle yapılan bir mağara olarak bilinen Pileki'de, M.Ö. 2300 ile M.S. 1970 tarihleri arasında pileki taşı çıkarılmıştır. Günümüze değişen teknoloji ile artık taş çıkarılmamaktadır. Turistik bir yer olarak yoğun ilgi gören İyidere'deki Pileki Mağarası'nın içinde birçok tünel, tünellerin sonunda boşluklar, kuyular ve göller yer alır. Pileki taşının özel bir madde olduğunu ve Karadeniz mutfağının olmazsa olmaz bir mutfak gereci olduğunu söyleyebiliriz.

AYDER YAYLASI

AYDER YAYLASI, Rize'ye 69 kilometre, Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bol oksijene sahip havası, rengârenk çiçek ve bitki türüyle kaplı muhteşem doğasıyla ünlü olan Ayder, Doğu Karadeniz'in ve ülkemizin en güzel yaylası olarak gösterilmektedir. Baştan sona ladin ve kayın ağaçlarına rastlayabileceğiniz Ayder Yaylası, etkileyici güzelliğinin yanı sıra kaplıcalarıyla da ünlüdür. Kaplıcalarındaki şifalı sular; sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, cilt ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir

ANZER YAYLASI

RİZE'NİN İkizdere ilçesine 35 km uzaklıkta bulunan Anzer Yaylası, bitki örtüsü ve sahip olduğu doğal güzelliğiyle sadece Rize'nin değil aynı zamanda ülkemizin de en önemli coğrafi alanlarından biridir. 1991 yılında turizm bölgesi ilan edilen Anzer Yaylası balı ile ünlüdür. Yazın bin bir renkte çiçek ve bitkilerin süslediği Anzer Yaylası, kışın sarı ve kırmızı ağırlıklı renklere bürünmektedir. Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için bölgenin en cezbedici yerlerinden biri olan Anzer Yaylası'nda yamaç paraşütü ve rafting de yapılmaktadır

ZİL KALESİ

ÇAMLIHEMŞİN ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Zil Kalesi, Fırtına Deresi'nin batı yamaçlarında kurulmuştur. Sarp kaya kütlesi üzerine inşa edilen Zil Kalesi, dere yatağından 100 metre, denizden ise 750 metre yüksekliktedir. Bölgenin en dikkat çekici tarihi eserlerinden olan kale, Varoş Kalesi, Ciha ve Kız Kalesi gibi hem bölgenin hem de Bayburt'a kadar ulaşan kervan yolunun güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. Kale, ihtişamlı görüntüsüyle uzak noktalardan bile kendini göstermektedir.

FIRTINA DERESİ

FIRTINA DERESİ, Ardeşen'in 2 kilometre batısında denize dökülmektedir. Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçlarına kadar uzanan Fırtına Deresi yemyeşil ormanlar arasında uzanmaktadır. Karadeniz kıyı çizgisinden ilerleyen Fırtına Deresi'nin toplam uzunluğu 57 kilometredir. Doğa yürüyüşü ve bitki gözlemciliği yapanların uğrak noktası olan Fırtına Deresi, ülkemizdeki en önemli rafting parkuruna ev sahipliği yapmaktadır. Çamlıhemşin'in 1 kilometre güneybatısından başlayan parkur yaklaşık 23 kilometre uzunluğundadır.

RİZE'DE NE YENİR?

RİZE birbirinden lezzetli yemekleri ile mide ziyafeti yaşayacağınız şehirlerden biridir. Sebze yemeğinden et yemeğine, salatasından tatlısına kadar Karadeniz mutfağının baş döndüren yemeklerini deneyebileceğiniz Rize'de, balıkçılık da oldukça gelişmiştir. Rize'ye geldiğinizde denemenizi önerdiğimiz ilk lezzet hamsili pilavdır. Hamsi ekmeği olarak da bilinen hamsikoli Rize'nin yöresel yemeklerinden biridir. Diğer bir lezzet ise karalahanadır. Oldukça faydalı olan çorbası, dolması ve kavurması Rize'de deneyebileceğiniz yemeklerdendir. Turşu kavurması, Rize pidesi, Rize simidi, mısır ekmeği öne çıkan lezzetlerdendir. Enişte lokumu, pekmezli kabak tatlısı, pepeçura, Laz böreği Rize'nin severek tüketilen tatlılarıdır. Muhlama, tereyağı ve Rize çayı sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir.

ELİF ÇELİK