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Haberler Yaşam Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve para cezası

Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve para cezası

22.12.2022

Halk TV’ye 3 kez program durdurma ve para cezası

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" tespit edildi. İlgili gerekçeler nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandı.

KURUMLARA İFTİRA NİTELİĞİNDE
TELE1'DE yayımlanan "Açıkça" programında, Türkiye'de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarının, "eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara iftira niteliğinde" olduğu, "18 Dakika" adlı programda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret edildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası verildi.

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