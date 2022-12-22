Karçal Dağları’nın en güzel noktası: Artvin

Karadeniz'in kuzeyinde yamaçta kurulu çok küçük ama şirin bir şehir olan Artvin, Karçal Dağları'nın etrafında yer alan köylerden, şelalelerden ve yaylalardan oluşan bambaşka bir coğrafyadır. Artvin'de gezilmesi gereken yerler il merkezinin yanı sıra, çevre ilçe merkezlerine, köylerine ve ilçe sınırları dahilinde olan milli parklar olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Artvin ve çevresi devamlı olarak çeşitli kavimlerin istilasına uğramış. Bölgede buradan geçmiş tüm medeniyetlerin izlerini taşıyan manastırlar, kiliseler, camiler, kale ve köprüler olmak üzere çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Şehir merkezi olabildiğince küçük olsa da geniş coğrafyaya yayılmış olan bu güzellikleri keşfetmek için 2 - 3 gün ayırmanızı öneriyoruz.

ATATEPE

TÜRKİYE'NİN en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe, Artvin'in en önemli turizm noktalarından biri. Üç vadiyi gören bir tepede yer alan Atatepe, Artvin'i izlemek için ideal bir noktada yer alıyor. 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan Atatürk Heykeli, Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz Zaferi öncesindeki Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeler. Şehrin seyir terası görevini yapan Atatepe'de, restoran ve kafeteryanın bulunduğu sosyal tesisler de yer alır.

MENÇUNA ŞELALESİ

EŞSİZ bir doğal güzellik olan Mençuna Şelalesi, Artvin'in en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelir. Şelale, Arılı Dağları'ndan oluşan ufak derelerin birleşmesiyle ortaya çıkmış. 100 metrelik yükseklikten dökülen şelale suları vadinin tabanında bir göl oluşturmuş. Şelale, en güzel manzaralarını nisan ve mayıs aylarında sunar.

DOLİSHANE KİLİSESİ

10. yüzyılın ortalarında Bagratlı Kral Sumbath tarafından yaptırılan Dolishane Kilisesi, Artvin'de tarihe tanıklık eden, günümüze kadar gelebilmeyi başarabilmiş bir eser. Artvin'in merkez ilçesine bağlı Hamamlı köyünde bulunan kilise aslen bir manastır olarak inşa edilmiş olsa da günümüze sadece kilise kısmı ulaşmış. Artvin-Şavşat yolunun Berta Köprüsü civarından 6 kilometrelik bir yolla kiliseye ulaşabilirsiniz

ORTACALAR ÇİFTE KÖPRÜ

ARHAVİ ilçesinin Ortacalar bucağına 2,5 kilometre uzaklıkta Arılı ve Küçükköy yol ayrımında bulunan çifte köprüler, Artvin'de görülmesi gereken tarihî yerlerden biri. Geleneksel Karadeniz mimarisini yansıtan köprülerin tahmini olarak 19. yüzyılın ortalarında yapıldığı düşünülüyor. Köprülerden biri Soğucak, diğeri ise Kamilet Deresi üzerinde bulunuyor. 2003 yılında restore edilen köprülerin, geçmişte Kafkasya'ya asker sevkiyatı için kullanıldığı biliniyor

HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

ARTVİN merkez ilçe sınırları içinde Hatila Deresi ve etraftaki yan dereleri içeren bir alanı kaplayan milli parktır. Milli park gezinizde, ayı, domuz, tilki, sançar, çakal, dağ horozu gibi birçok hayvan görebilirsiniz. Doğa yürüyüşü ve özellikle bahar aylarında fotoğrafçılık gibi aktiviteler için uygun bir ortam sağlayan milli park, Artvin'de gezilecek görülecek yerler listesinde kesinlikle olmalı. Hatila Vadisi üzerinde bulunan ve ayaklarınızı yerden keserek heyecanlı bir deneyim yaşatan Cam Seyir Terası, Türkiye'nin en yüksek cam terası olma özelliğini taşıyor.

KAFKASÖR YAYLASI

ARTVİN il merkezinin 10 kilometre güneybatısında bulunan Kafkasör Yaylası, Artvin dendiğinde akla gelen ilk yerlerden biri. 1250 metre yükseklikte bulunan yaylada Artvin Belediyesi tarafından yaptırılan 10 adet 80 yatak kapasiteli bungalov evler bulunuyor. Kafkasör Yaylası'nda ayrıca her yıl boğa güreşlerinin yapıldığı bir arena da yer alıyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı Kafkasör Yaylası Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında folklor ve müzik gösterileri gibi birçok aktivite de yapılır.

CEHENNEM DERESİ KANYONU

ARDANUÇ ilçe merkezinin 7 kilometre kuzeybatısında bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, kendine özgü doğal yapısı ile birlikte Artvin'de ilgi çeken yerlerden biri. Cehennem Deresi Kanyonu, Amerika'nın dünyaca ünlü Büyük Kanyon'undan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon olarak bilinir. Kanyonun içine gitmek için taşlı, dik yollardan ve bazen tek kişinin bile zor sığacağı aralıklardan geçmelisiniz.

NE YENİR?

ARTVİN mutfağında Karadeniz, Anadolu ve Gürcü mutfaklarının etkileri hissedilir. Yöre mutfağında süt ve süt ürünlerinden yapılan ve dağ pancarı, kuş yemeği, yaban semizotu, ebegümeci gibi sebze ve kır otlarından yapılan yemekler öne çıkar. Bununla birlikte et yemekleri, hamur işleri, çeşitli çorbalar ve tatlılar da Artvin mutfağında önemli bir yere sahip. Artvin'in önde gelen yiyeceklerinden bazıları kuymak, kurutulmuş taze fasulyeden yapılan puçuko, Karadeniz'de neredeyse her ilin mutfağında bulunan karalahana sarması ve yoğurtlu silordur.

NASIL GİDİLİR?

ARTVİN, Karadeniz Bölgesi'nin en doğusunda Gürcistan sınırında bir il olması nedeniyle ülkemizin yoğun nüfusu olan yerlerine uzak yerleşim yerlerinden biridir. Ancak bu durum Artvin'e ulaşımı zorlaştırmamaktadır. Artvin iline kara yolu ve hava yolu ile kolayca ulaşmak mümkünken dolaylı yoldan tren ile de ulaşılabilir. Artvin'e havalimanı ile doğrudan ulaşım için Gürcistan sınırları içinde bulunan Artvin Hopa Havalimanı'nı tercih edebilirsiniz. İzmir - Artvin arası mesafe yaklaşık 1645 kilometredir. Bu yolculuk arabayla tahminen 19 saat 35 dakika sürüyor. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 1291 kilometre olan yolculuğu yaklaşık olarak 2 saat 13 dakikada tamamlayabilirsiniz.

AYŞEN ALPTÜZÜN