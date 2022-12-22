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Haberler Yaşam Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya'da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan Atilla Önder'in, Türkiye'ye getirilmek üzere Madrid'de Türk emniyet yetkililerince teslim alındığı bildirildi.

AA

22.12.2022, 18:00

Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya’da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.

Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Interpol-Europol Daire Başkanlığının, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün teslim alınan Önder'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi.

- "DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UYUŞTURUCU BARONLARINDAN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk polisi takip etti, kırmızı bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya ile işbirliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk polisimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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