Milletimiz çok güçlü ve çalışkan

Türkiye'nin dört bir yanına uzanan yolculuğumuzda Adana ve Mersin'de toplumun çeşitli kesimlerine yönelik bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Vatandaşların nabzını tutmaya devam ettik. Programlarımızda Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğuna tanık olduk. Çiftçisinden oto tamircisine, şoföründen iş insanlarına kadar, her kesimden vatandaşımızla konuştuk. Milletimizin ne kadar güçlü, üretken ve çalışkan olduğunu gördük. "Türkiye'nin Sesi" olarak bu hafta sizlere Adana ve Mersin'deki izlenimlerimizi aktaracağız.

ŞOFÖRLERDEN BELEDİYEYE YOL TEPKİSİ

Adana programımızda toplumun çeşitli kesimlerini ziyaret ettik. Veysel Türksev otobüs şoförü... Adana'da 20 yıldır direksiyon sallıyor. Hayatının büyük bölümünü yollarda geçirdi. Emekli ama hala çalışıyor. Yevmiyeci.... Günde 500 TL kazanıyor. Türksev ile konuştum. "Beş yıldır emekliyim. Gücüm yettiğince de çok sevdiğim mesleğimi sürdüreceğim. Aynı zamanda emekli maaşı aldığım için şanslıyım. Emekli maaşlarının artması iyi oldu. Yılda iki kez de ikramiye alıyoruz. Bunun için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" diye özetliyor kişisel durumunu. Ancak Türksev ile diğer halk otobüsü, minibüs ve taksi şoförlerinin bir şikayeti var. O da Adana'nın yolları... Şoför arkadaşlar, yolların bozuk olmasından dert yanıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem ediyorlar: "Şenol Bey, şu Adana'nın haline bir bakın. İnanın, Büyükşehir değil sanki büyük bir köy gibi...Yollarımız köstebek yuvasına döndü. Arabalarımızın alt takımları sürekli zarar görüyor. Bunun hesabını kim verecek? Bu sitemimizi lütfen yazın... Derdimizi dile getirin ki, bir an önce bozuk yollarımız yapılsın."

TEŞVİK KREDİSİ İLE ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU

Dile kolay... 30 yıl gibi uzun bir süre çeşitli gazetelerde çalışan gazeteci Aydın Demir, baba ocağı Mersin Tarsus'un Böğrüeğri köyüne yerleşip organik tarım işine girmiş. Neden böyle bir karar verdiğini anlattı. Demir, "Şenol Bey uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Şehrin kalabalık hali ve gürültüsünden çok bunalmıştım. Bu nedenle baba ocağına dönmeye karar verdim. 3 yıl önce emekli oldum. Doğduğum şehir olan Mersin Tarsus'a geri döndüm. Babadan kalma 20 dönümlük arazimizde organik tarım yapmaya karar verdim. Bunun için de geniş çaplı bir araştırma yaparak altyapıyı hazırladım. Yapmış olduğum birikimlerimin üzerine Ziraat Bankası'ndan da düşük faizle tarım teşvik kredisi alarak işe başladım. Çok büyük uğraşlardan sonra, Allah'a şükür her yıl 30 tona yakın nektarin, limon, portakal gibi çeşitli narenciye meyveler almaya başladım. Hem para kazanıyorum hem de yanımda çalışan 10 kişiye iş imkanı sağlıyorum. Devlet çifçinin dostu. Yeter ki azimle çalışıp üretim yapılsın... Gerisi kolay. Kentten köye göçü herkese tavsiye ediyorum" diye cevap verdi.

"FAİZ İNDİRİMİ BİZİ KURTARDI"

Tarsus Tarım Ziraat Odası eski Başkanı ve Karol Ticaret firmasının sahibi Mustafa Kemal Karakaya şimdilerde nektarin üretimi yapıyor. Kendisine, "Başkan marketlerde ve manavlarda ürünler niye bu kadar pahalı?" diye sorduk. Şu cevabı verdi: "Çiftçi, üretici büyük bir özveri gösteriyor. Bazen zararına satıyor. İhracatta bir sıkıntımız yok. Fakat parayı aracılar kazanıyor. Neyse ki faiz indirimi bizim gibi çiftçileri kurtardı. Yoksa batardık. Özellikle kamu bankaları bizi ayakta tuttu. Başkan Erdoğan'dan ve izlenen ekonomi politikasından memnunuz. Kendisinden Allah razı olsun. Allah yolunu açık etsin ve onu başımızdan eksik etmesin..."

'ARTIK ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Mersin Sanayi Sitesi'ne uğradık. Burada Dokay Oto'nun sahibi Dokay Bey ile hasbihal ettik. İşlerin nasıl gittiğini sordum. Dokay bey, "Çok şükür işlerimiz güzel. İşlerle ilgili sıkıntı yok. Ancak bir derdimiz var... O da artık çırak bulamamak. Tüm sektörlerde olduğu gibi bizlerde de eleman sıkıntısı var. Aileler çocuklarını doktor, avukat, mühendis olsun diye okutuyor. Evet hepsi lazım. Ama teknik liselere başvuru yapıyorum, inanın oradan bile eleman gelmiyor. Ben de akrabalarımla bu işi yapmaya çalışıyorum. Böyle giderse mesleği öğretecek çırak bulamayacağız. İş yerlerimize kilit vurmak zorunda kalacağız. Devlet bizim arkamızda. Her türlü destek veriliyor" sözleriyle durumu özetledi.

TÜRKİYE'NİN SESİ/ ŞENOL KANTÜRK