Erken teşhisle hayallerine kavuştu

3 yaşındayken "Turner sendromu" teşhisi konulan Ece Belginer Ergir, düzenli doktor takibi sayesinde kemik ve iç organ tahribatından korundu, boyu da uzamaya başladı. İstanbul'da 1250 gram ağırlığında ve 43 santimetre boyunda bir bebek olarak başlayan yaşamının ilk yıllarında boyu uzamayan Ergir, ailesi tarafından İstanbul Çapa Tıp Fakültesine götürüldü. Ergir'in boyu ortaokulda 135, lisede 145 ve üniversite yıllarında 155 santimetreye ulaştı. Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümünden mezun olan ve bir bankanın çağrı merkezinde işe giren Ece, iş yerinde tanıştığı Mustafa Ergir ile 8 yıl önce İzmir'de yuva kurdu. Bazı akrabaları ve çevresi tarafından "engelli" olduğu gerekçesiyle ayrımcılığa maruz bırakıldığı yılları unutmayan 31 yaşındaki Ergir, şimdi aynı sendromla mücadele eden kız çocuklarına ve kadınlara cesaret veriyor. Ergir, sosyal medyada oluşturulan gruplarda tecrübelerini aktarıyor.

GÖZDEN KAÇMAMALI

TÜRKİYE Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Turner Sendromu Çalışma Grubu Başkanlığının yanı sıra Büyüyen Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar, hastalığın "gözden kaçmaması" için genetik tetkik yaptırılması çağrısında bulundu.