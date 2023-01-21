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Haberler Yaşam Avustralya’da 2.7 kiloluk kurbağa ne bulursa yiyor

Avustralya’da 2.7 kiloluk kurbağa ne bulursa yiyor

21.1.2023

Avustralya’da 2.7 kiloluk kurbağa ne bulursa yiyor
AVUSTRALYA'DA bir ulusal parkta geçen hafta 2.7 kiloluk dev kamış kurbağası bulundu. Kurbağanın normalin 6 katı büyüklüğünde olduğunu belirten yetkililer, hayvana 'Toadzilla' ismini verdiklerini belirtti. Avustralya Çevre ve Bilim Müdürlüğü, kamış kurbağasının geçen hafta Queensland eyaletindeki Conway Ulusal Park'ta bulunduğunu belirterek, "Bu büyüklükte bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ve buna böcekler, sürüngenler, küçük memeliler dahildir. Boyundan dolayı dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyüktür. 2.7 kilo olması yeni bir rekor anlamına geliyor" dedi.
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