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Haberler Yaşam Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

Üç aylar ile birlikte Recep ayı içerisinde olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. 2023 senesinin ilk kandilinde yapılacak ibadetler arasında yer alan namaz ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Regaip Kandili namazı kaç rekattır? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Reagaip Kandili namazında hangi dualar okunur? Bu önemli gecede tesbih namazı kılınmalı mıdır? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

26.01.2023, 17:20

Müslümanlar için önemli bir gün olan Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. 2023 senesinin ilk kandili olan Regaip Kandili namazının detayları merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır, nasıl kılınır? Regaip Kandili namazında hangi dualar okunur? İşte Regaip Kandili'ne ilişkin merak edilenlerin detayları...

Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR? REGAİP KANDİLİ KAÇ REKAT KILINMALIDIR?
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Bu özel gecede hayatımıza çeki düzen vermeli yaşantımız gözden geçirmeliyiz. Farz ibadetlerin yanı sıra kandil gecelerinde nafile namaz kılmak sevaptır. Kandil gecelerinde en fazla kılınan namazlardan olan Tesbih namazı bu gece kılınabilir.

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

12 REKATLIK REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

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