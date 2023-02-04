Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Garson, siparişleri aklına yazdığını, yemeği masaya getirdikten sonra siparişi zihninden sildiğini söyler. Yani sipariş tamamlanınca unutulur ama henüz teslim edilmemiş siparişler daha net hatırlanır. Bu durum Zeigarnik'in henüz tamamlanmamış işlerin bellekte farklı bir konumu olup olmadığını ve bitmiş işlerden daha iyi hatırlanıp hatırlanmadığını merak etmesine yol açar. İşte bu Zeigarnik için çıkış noktası olur ve bu konuda bazı deneyler yapmaya karar verir. Wufona Zeigarnik; konuyla ilgili çalışmalar ve deneyler yapar. Yaptığı çalışmalarla da bitirilmemiş, sonlandırılmamış işlerin, zihni meşgul ettiği ve iş bitince, zihnin bu meşguliyetten kendini kurtardığı sonucuna ulaşır.