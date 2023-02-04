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Haberler Yaşam Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Yarım kalan ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

İki seçenekten birini tercih ettiğimizde fark etmeden bir diğeri aklımızın köşesinde kalır. Aynı unutamadığımız aşklar ve yarım kalmış işler gibi... Uykularımızı kaçıran, hayatımızın bambaşka bir çizgide ilerleyeceğini düşündüren, zihnimizi parçalayan o 'keşke' dediğimiz anlar... Psikolojide bu yarım kalmışlığın bir adı var: Zeigarnik etkisi. Peki nedir bu 'zeigarnik etkisi'?

04.02.2023, 16:22 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023, 17:16

Zeigarnik etkisi, kişilerin tamamlanmamış şeyleri tamamlananlara göre daha kolaylıkla hatırladığını ifade eden psikolojik bir kavramdır. İlk olarak 1900'lerin başında bulunan bu kavram bugün birçok araştırmaya konu olmuştur. İsim babası ise Rus Pskiyatr Wufona Zeigarnik'tir.

Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Zeigarnik, Berlin'de doktorası için araştırma yaparken profesör Kurt Lewin ve diğer psikolog arkadaşlarıyla Berlin üniversitesi restoranına gider. Restoranda ilgilerini çeken ilginç bir şey vardır. Grubun siparişlerini alan garson siparişleri hiçbir şekilde kaydetmez. Bu durum Profesör Kurt Lewin'in dikkatini çeker ve Zeigarnik'e, garsonların henüz hesabı ödememiş müşterilerin siparişlerinin detaylarını, hesabı ödemiş olanlardan daha iyi hatırladıklarını fark ettiğini söyler. Bilim meraktan beslenir ya onlar da merak eder ve garsona bu durumu sorarlar.

Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Garson, siparişleri aklına yazdığını, yemeği masaya getirdikten sonra siparişi zihninden sildiğini söyler. Yani sipariş tamamlanınca unutulur ama henüz teslim edilmemiş siparişler daha net hatırlanır. Bu durum Zeigarnik'in henüz tamamlanmamış işlerin bellekte farklı bir konumu olup olmadığını ve bitmiş işlerden daha iyi hatırlanıp hatırlanmadığını merak etmesine yol açar. İşte bu Zeigarnik için çıkış noktası olur ve bu konuda bazı deneyler yapmaya karar verir. Wufona Zeigarnik; konuyla ilgili çalışmalar ve deneyler yapar. Yaptığı çalışmalarla da bitirilmemiş, sonlandırılmamış işlerin, zihni meşgul ettiği ve iş bitince, zihnin bu meşguliyetten kendini kurtardığı sonucuna ulaşır.

Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Tamamlanmamış veya tamamlanamamış yaşantıları, tamamlananlardan daha önce ve daha net hatırlarız. Yarım kalmış olaylar, işler ya da aşklara karşı beynimizin verdiği tepki tam olarak budur. Yaşam kalitenizi artırmak için erteleme sorununa bir son verebilirsiniz.

Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Günlük hayatınızda ertelediğiniz durumları gerçekleştirerek başlayabilirsiniz.Yapmak istediklerinizi ya da yapacaklarınızı planlamanız gerekir. Bunun için net olun.

Yarım kalan iş ve aşklarınızı unutamıyor musunuz? İşte sebebi...

Sorumlulukları biriktirmeden, yapılabilecek boyutlara bölerek yerine getirmek, bu sendromun olumsuz etkilerini büyük ölçüde azaltır. Bu yöntemleri aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da denerseniz çokça yol katetmiş olursunuz.

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