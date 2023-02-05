Ege kara büründü

İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla ve Denizli'ye yılın ilk karı düştü. İzmir'in yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü, gençler karın keyfini çıkardı. Tire'de başlayan kar yağışıyla ise ortaya güzel görüntüler çıktı. Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Afyonkarahisar- Antalya yolu saatlerce trafiğe kapatıldı. Kütahya'da başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin merkezinde yağmur, özellikle kampçıların gözdesi olan Sandras Dağı'nda ise kar etkili oldu. Karla kaplanan dağ ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Datça'da da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı, bazı noktalarda tipiye dönüşünce hayatı olumsuz etkiledi.

İZMİR'E KAR SÜRPRİZİ

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda ise geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi. İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte önceki akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bazı noktaları beyaza bürürken Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde kartpostallık manzaralar oluştu. İzmir'de yaşayan gençler ise kartopu oynamak için buraya gelerek karın keyfini çıkardı. Öte yandan kar yağışı Kemalpaşa ve Tire ilçesinde etkili oldu. Kar yağışının yoğun olduğu yerler beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

SPİL'DE KAR KALINLIĞI 20 CM

MANİSA'NIN bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Yağan kar sonrası milli parka çıkan yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparken, kar yağışı öncesi Spil Milli Parkına kar keyfini yaşamak için çıkan 40 kadar aracın güvenli bir şekilde aşağıya inmeleri için ekiplerin aralıksız çalıştığı öğrenildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin zincirsiz veya kış lastiği olmayan araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermediği öğrenildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan, özellikle kampçıların gözdesi olan Sandras Dağı'nda kar etkili oldu. Karla kaplanan dağ kartpostallık görüntüler oluşturdu. Cep telefonları ile karın görüntüsünü çeken vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında paylaşarak kar sevinci yaşadı. Ayrıca Köyceğiz Yayla Mahallesi ve Otmanlar Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Datça ilçesinde de kar sevinci yaşandı. Ağırlıklı olarak yüksek kesimlere yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Tekesuyu ve Balıkaşıran mevkilerinde kar yağışı 5 santimetreye ulaşınca bazı vatandaşlar kartopu oynamak için bölgeye geldi.

KÜTAHYA'NIN Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç-İnegöl karayolunun 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü. İl genelinde önceki akşam başlayan kar, etkisini artırarak devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA önceki gece etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 2 saatte etkili olan yağışta kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kar nedeniyle saat 21.00 sıralarında TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı. Diğer araçlar için trafik akışı da kontrollü sağlandı. Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztopbaş ve zabıta ekipleri, yolda bekletilen TIR ve kamyon şoförlerine çorba ikramında bulundu.

DENİZLİ'NİN yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı, bazı noktalarda tipiye dönüşünce hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı, bazı yollarda ise trafiği durma noktasına getirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolları çıkmakta güçlük çekerken, ilçelerdeki çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı. Bembeyaz örtüyle kaplanan noktalar kartpostallık görüntü oluşturdu.

AYŞEN ALPTÜZÜN