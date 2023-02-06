Düğün yolunda can verdiler

Bursa'daki akrabalarının düğününe katılmak için Çanakkale'den yola çıkan 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza önceki gün öğle saatlerinde Karacabey ilçesi Çanakkale- Bursa karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'daki akrabalarının düğün törenine ailesiyle birlikte katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinden yola çıkan Şuayip Giren (25) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Giren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp, karşı şeritten gelen İsmail A. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Şuayip Giren ile otomobilde bulunan Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) ve Yavuz Selim Mert (4) araç içerisinde sıkıştı.





BİR SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İTFAİYE ekiplerinin müdahalesinin ardından araçta sıkışan aile, hurdaya dönen araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şerife Mert, Hacer Mert, Eşref Giren, Hatice Giren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yavuz Selim Mert ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





YAKINLARINI KAYBEDEN İMAM ZOR AYAKTA DURDU

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi için Samsun'un Vezirköprü ilçesi Büyükkale Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazede eşi Şerife Mert, oğlu Yavuz Selim Mert, baldızı Hacer Mert, kayınpederi Eşref Giren ve kayınvalidesi Hatice Giren'i kaybeden ve ilçede görevli imam Muharrem Mert, taziyeleri kabul etti. İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın kıldırdığı namaz sonrası 5 kişinin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN