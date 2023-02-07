Yardım seferberliği

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası tek yürek oldu. 10 ili etkileyen iki depremin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve milyonlarca gönüllü, ağır yara alan bölgelere yardım eli uzatmak için seferber oldu. Yüzlerce belediye arama kurtarma personeli, gönüllüsü, tam donanımlı lojistik ve ikram aracını deprem illerine gönderdi.

AMBULANS UÇAKLAR KALKTI

Pazarcık merkezli deprem, yurt genelindeki tüm kurum ve kuruluşları tek yumruk haline getirdi. Çalışmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı İnsani Yardım Tugayı ile nakliye uçakları afet bölgesinde kesintisiz çalıştı. 10 ilde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler, yurt genelindeki Gençlik Merkezlerinde toplanarak depremzedelere ulaştırıldı. Yaralı vatandaşlar için hava ambulans uçakları bölgeye sevk edildi. Kızılay tüm imkanlarıyla 10 şehirde depremzedelerin yardımına koştu.

Tüm acil sosyal yardım ekipleri afet bölgesinde görevlendirildi. İstanbul Havalimanı arama-kurtarma için kalkacak uçaklara öncelik tanıdı. Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve Polis Arama-Kurtarma (PAK) ekipleri gece-gündüz demeden çalışmalara devam etti. Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma köpekleri de çalışmalarda aktif rol aldı. Yurdun farklı büyükşehir belediyelerinden toplam 825 personel ve 216 araç afet bölgesindeki faaliyetlere katkı sağladı.

İZMİR'DEN 1345 PERSONEL

İzmir'deki çeşitli kuruluşlardan görevlendirilen 1345 personel, deprem bölgesine doğru yola çıktı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Köşger, Osmaniye'ye İzmir AFAD'dan 3 arama kurtarma aracı, 2 arama kurtarma köpeği ve 30 personelin gönderildiğini belirtti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden 7 UMKE timi, 5 ambulans ve bir mobil kurtarma aracıyla toplam 48 personelin Hatay'a, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 araç ile 2 arama kurtarma ekibinin Gaziantep'e, 120 Çevik Kuvvet polisinin de hava yoluyla Adana'ya gittiğini aktaran Köşger, Jandarma Komando Tugay Komutanlığından 880, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığından 120 personel olmak üzere toplam 1000 personelin de İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesine sevk edildiğini kaydetti.

"DUYURULARI DİKKATE ALIN"

Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 71 personel, 6 itfaiye aracı, 2 köpek, 7 araç ve 3 bin kişilik yemek tırının, GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneğinden 17 görevli ve 2 aracın, SAR Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi'nden de 12 görevli ile 3 aracın Osmaniye'ye doğru yola çıktığını bildirdi. Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden 25 personel, 20 gönüllü ve 6 aracın da Kahramanmaraş'a gittiğini kaydeden Köşger, "Toplam 1345 personel, hava yolu ve 32 ekip aracı ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı." ifadesini kullandı. Yardımlar ilişkin İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine yapılacak yardımların valilik koordinesinde yürütüleceği belirtilerek, "An itibarıyla, bireysel, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarca yapılacak yardımların bekletilmesi ve yardımların türü ve içeriği ile ilgili olarak valiliğimizden yapılacak duyuruların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.

Öte yandan, deprem nedeniyle İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İKKK) öncülüğünde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda acil toplantı düzenlendi. Toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı, ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda deprem bölgelerine yapılacak yardım çalışmalarının planlanması konuşuldu.

EGE İLLERİNDEN BÜYÜK DESTEK

İZMİR depreminde onlarca hayatı enkaz altından kurtaran Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem haberiyle birlikte hızla olay yerine hareket etti. Sabah 05.00 itibarıyla hazırlıklarını tamamlayan ve Kahramanmaraş'a gitmek üzere hareket eden itfaiye ekiplerinin, AFAD koordinesinde görev yapacağı belirtildi.

EKİPLER HIZLA YOLA ÇIKTI

AFAD Manisa İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, depremin meydana gelmesinin hemen ardından AFAD İl Müdürü, 1 şoför, 1 şube müdürü ve 2 mühendisin Kahramanmaraş'a; 13 kurtarma teknisyeni, 4 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans, 2 UMKE aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 14 personel, 3 araç, Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) 14 gönüllü ve 2 araç, ANDA Derneğinden 10 kişi ve 2 aracın da Osmaniye iline hareket ettiğini bildirdi. Aydın İtfaiyesinden 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği bölgeye geçti.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, deprem bölgesine 43 personel ve 7 aracın ivedilikle yola çıkarıldığı açıklandı. Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 55 AFAD gönüllüsünün de afet bölgesine hareketi gün içerisinde sağlandı. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 24 saat esasına göre çalışma düzenine geçmiş olup, gelecek talep ve emirleri takip etti. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da, deprem bölgesine ambulans ve UMKE ekiplerinin gönderildiğini açıkladı. Vali Yiğitbaşı, "Deprem bölgesi için ambulans ve umke ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekiplerimiz hazır durumda. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

BALIKESİR

DEPREM sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği bölgeye sevk edildi. Osmaniye'de koordinasyonu sağlamak için Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye geçti. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla 4 araç, 15 personel, 2 arama kurtarma köpeği ile öncü ekip bölgeye intikal etmek için yola çıktı.

DENİZLİ

DENİZLİ Büyükşehir, Pamukkale Belediyesi ve AFAD, 87 kişilik ekiple deprem bölgesine koştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurtarma konusunda uzmanlaşan 40 kişilik ekibi araçlarıyla birlikte bölgeye sevk edildi. Denizli'den 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı ve 3 destek aracı 40 kişilik ekiple birlikte yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Allah yardımcımız olsun" dedi. AFAD koordinatörlüğünde 28 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi yola koyuldu.

MUĞLA

MUĞLA AFAD İl Müdürlüğünden 118 personel 18 araç yola çıkarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 2 arama kurtarma ve iaşe aracıyla 20 personelini bölgeye sevk etti. Muğla Valiliği koordinesinde 7 AFAD, 20 arama kurtarma gönüllüsü, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 arazi aracı deprem bölgesine gönderildi.

SEBAHATTİN ALP / ADEM ÜLKER / CÜNEYT HASÇELİK