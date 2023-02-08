Barınma dayanışması

HİPODROMLARA DAVET

KAHRAMANMARAŞ merkezli yaşanan depremler sonrasında Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı. TJK'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı. Barınma ve yemek hizmetleri için tüm personeliyle depremzedelerle ilgilenen TJK, 4 şehirde bulunan hipodromlarında vatandaşları ağırlamaya başladı. TJK, ikinci bir duyuruya kadar yurt içi yarışları iptal ederken, yurt dışı yarışlarına da bahis yapılamayacağını açıkladı.

Adana'ya giderek deprem bölgesinden gelişmeleri aktaran Haber Müdürümüz Fatih Şendil, yaşanan zorlukları anlattı.

KARAVAN KONAKLAMA AĞI

SOCİAL Business Global Derneği Başkanı İsmail Hilmi ADIGÜZEL, Ahbap Derneği ile birlikte, Kahramanmaraş'ta 7,7 ile 7,6 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine yardıma giden ekiplerin ve bölge halkının acil konaklama ihtiyacının karşılanması için karavan sahipleri ile birlikte 7/24 mobilize ağ oluşturduklarını ifade etti. Bölgeden gelen taleplere göre yakınlık derecesine göre planlanan ağdan karavan sahipleri ile hızlı koordinasyon sağlanıyor. Adıgüzel, "Ağa katılan tüm karavan sahiplerine gönülden teşekkür ediyor, telefonlarının sesi açık bir şekilde bizlerden telefon beklemelerini rica ediyoruz" dedi.

KAYSERİLİLER BELEDİYE SALONLARINDA

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve aralarında Kayseri'nin de bulunduğu çevresindeki 10 ilde hissedilen depremde evlerinden dışarı çıkan vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nde ve bağlı salon ve tesislerde misafir ederek vatandaşlara, "Belediyemiz, salon ve tesislerimiz Kayserili vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi.

OTEL ODALARI AFETZEDELER İÇİN HAZIR

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Türkiye geneline yayılmış 17 derneği ile depremzedeler için teyakkuza geçti. Kısa sürede hazırladığı binlerce odayı gelecek talep doğrultusunda depremzedelere tahsis edecek olan TÜROFED üyesi dernekler deprem mağduru misafirlerini ağırlamaya başladı. TÜROFED, kısa sürede 9 bin 450 otel odasını gelecek talepler karşısında hazırladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) da 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edeceklerini bildirdi.

ADIYAMAN'DA ÇADIRLAR KURULMAYA BAŞLANDI

ADIYAMAN Üniversitesi halı sahası ile kampus alanının değişik yerlerine AFAD ekipleri, Kızılay ve gönüllüler tarafından depremzedeler için çadır kurulumu yapıldı. Kurulan çadırlara depremzedeler yerleşmeye başladı.

TCDD VAGONLARINDA 3 BİN 400 KİŞİ KALDI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.

ADANALILAR GECEYİ FUARDA GEÇİRDİ

ADANA'DA yaşanan depremin ardından evlerine girmeyen on binlerce Adanalı vatandaşın açık alanlar park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor. Bazı işletmeciler dükkanlarını açarak vatandaşlara çay, çorba ikramında bulunuyor. Adana'da ayrıca bir çok eğitim kurumu ve Fuar ve kongre merkezi salonlarında depremzeler misafir edildi.

FATİH ŞENDİL