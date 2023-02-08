Kahreden haberler

KÜTAHYALI MÜFTÜ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYALI Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölen bin 762 kişinin arasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin de yer aldığı öğrenildi.

Bilgili'nin enkazdan ağır yaralı olarak çıkartıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

MANISALI ÖGRETMEN ADIYAMAN'DA CAN VERDİ

ADIYAMAN'DA görev yapan Manisalı öğretmen Zehra Çeniz, depremde yıkılan binada mahsur kaldı. Yakınlarının yardım çağrısı yaptığı öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Manisa'nın Gördes ilçesi Güneşli Mahallesi'nden doğup büyüyen İngilizce öğretmeni Zehra Çeniz, Adıyaman'da görev yapıyordu.

Yaşadığı Adıyaman'da depreme yakalanan Zehra Çeniz Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Mahallesi Mücahit Apartmanı'ndaki 5 kattaki evinin yıkılması nedeniyle göçük altında kaldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken öğretmen Zehra Çeniz'in cansız bedenine bugün ulaşılabildi. Acı haberi alan ve Manisa Gördes'te yaşayan aile kızlarının ölümü ile yasa boğuldu.

DÜGÜNE GİTTİLER DEPREMDE ÖLDÜLER

YAŞANAN felaket sonrası gelen acı haberler herkesin yüreğini dağlıyor. Diyarbakır'da polis memuru olan Emin Balcı, eşi Özge Balcı ve çocukları ile düğüne gittiği Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Balcı çiftinden geriye evlatları ile çekildikleri fotoğrafları kaldı. Çiftin vefatı ailelerini ve emniyet camiasını yasa boğdu.

MUGLALI AİLEDEN KAHREDEN HABER

DEPREM felaketinde Muğlalı bir aile 1 ve 3 yaşında 2 çocuğuyla enkaz altında can verdi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmen olarak görev yapan İsmail (30) ve Damla Yörü (28) çifti, oğulları 3 yaşındaki Tarık ve kızları 1 yaşındaki Damla ile enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında anne ve çocukların cansız bedenleri çıkarıldı, baba İsmail Yörü'nün enkaz altında olduğu öğrenildi.

NERMİN UÇTU/ ADEM ÜLKER