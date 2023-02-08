Yaralıların sevki sürüyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen iki deprem sonrası enkaz altında kalan yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklar Ankara'ya indi. Deprem bölgesindeki hastalar Ankara Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerine ambulans uçaklarla sevk edildiler.

EŞİM EMİN ELLERDE

FRANSA'DAN İslahiye'deki köyüne ziyarete gelen Polat ailesi, ziyaretlerinin üçüncü gününde depreme yakalandı. Kendi aracıyla eşini Etlik Şehir Hastanesi'ne getiren Ali Polat, "Eşim nefes alamıyor, hareket edemiyordu. Ama burada emin ellerde. İnşallah iyileşecek" dedi. Depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Güldem Turan, "2 çocuk, 9 yetişkin hastamız bulunmakta. Bu 11 hastamız yoğun bakımda. Hastanemizin kapasitesi var, daha da hasta kabulü sağlayabiliriz" dedi.

AİLE dostu olduklarını belirten hasta yakını Hüseyin Uslu da, "Yakınımız ailesiyle beraber Adıyaman'da depremin altında kaldı. Kendisini uçak ambulansla beraber buraya sevkini gerçekleştirdiler. Şu anda yoğun bakımda. Hocalarımızla konuştuk, hayati bir sıkıntısı bulunmamakta ama enkazın beline düşmesi nedeniyle operasyona devam ediliyor. İnşallah durumu iyi olacak. Bütün ailesiyle beraber enkaz altında kaldılar. Babası ve küçük kardeşi şu anda Ankara'da hastanedeler, onların sevkini biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik" dedi. Yakınlarına nasıl ulaştıklarını da anlatan Uslu, "Ailesinin geri kalan üyeleriyle alakalı bir bilgi sahibi değiliz. Apartmanın 2'nci katında oturuyorlardı. Kardeşiyle beraber enkazda kalmışlar. Babası bize ulaştı. Yetkili birimlerle iletişime geçtik ancak onlar kendi imkanlarıyla çocukları oradan çıkarttılar. Ama ailenin geri kalanı hala enkaz altında" diye konuştu.