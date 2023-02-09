Beraberlik zamanı

Kahramanmaraş'ta dokuz saat arayla meydana gelen iki ayrı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Depremin vurduğu kentlerde acılar her geçen saat büyüyor. Sanatçılar da seferber olarak yardımlara canla başla katıldı. Ebru Yaşar depremin hemen ardından seferber oldu, bölgeden gelen acil yardım çağrıları sonucu depremzedeler için 3 TIR hazırlattı.

3 TIR DOLUSU YARDIM

İçinde acil ihtiyaçların olduğu TIR'lar, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır'a gönderildi.Yaşar, depremin hemen ardından seferber oldu, bölgeden gelen acil yardım çağrıları sonucu depremzedeler için 3 TIR hazırlattı. İçinde acil ihtiyaçların olduğu TIR'lar, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır'a gönderildi. Ebru Yaşar, depremzedeler ve Türkiye'nin yaralarını sarmak için birlik ve beraberlik çağrısı da yaptı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, "Gün, birlik ve beraberlik günü. Az ya da çok demeden eminim ki herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de 3 ayrı şehre, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır'a acil ihtiyaçları gönderdim. Tırlarımızdaki malzemeler AFAD'a teslim edilmek üzere yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalbimiz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızla beraber" dedi. Hülya Avşar da düzenlenen yardım kampanyalarına kayıtsız kalmadı ve AFAD'a 250 bin TL yardım yaptı.

SAĞLIK MALZEMESİ

Cem Yılmaz, hesabından yaptığı açıklamayla, Hatay Devlet Hastanesi'nde çalışan ve şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağlayacağını duyurdu. Oyuncu Burak Deniz ise Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya, Adana, Diyarbakır'da gerçekleşen büyük yıkımın ardından toplanan yardımları kolilemek için canla başla çalıştı.

KALBIM ÜLKEMDE

YAŞAMINI İtalya'da sürdüren ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, ülkemizde yaşanan felakete duyarsız kalmadı. Özpetek, İtalya'da bu Cuma akşamı sahneleyeceği ve biletlerinin hepsi satılan 'Ferzaneide' adlı tek kişilik gösterisinden elde edilen 200 bin TL'yi bağışladı. Özpetek, "Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında" diyerek, yaşanan bu felakete destek oldu.

'BİRLİKTE SARACAGIZ YARALARI'

SEREN Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın annesi Depremde hayatını kaybetmişti. Serengil, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. "Sabah annesini defnedip, babasını alıp, buraya gelecekler. Yaşadıkları şehri, evlerini, topraklarını, anılarını kaybettiklerini geride bırakarak" diyen Serengil, "Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz" dedi.