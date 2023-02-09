“İzmir’de yapılar güvenli değil”

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık depremler akıllara İzmir'in yapı stoku sorununu getirdi. Kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kentteki mevcut yapı stokunun envanterini çıkarmak için çalışma başlatıldı.

ENVANTER ÇIKARMAK ŞART

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında pilot bölge olarak seçilen Bayraklı'da çalışmalar tamamlanırken, Bornova'da ise devam ediyor. İMO İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, "Gerçekten çok acı günler yaşıyoruz. Depremin bir doğa olayı olduğunun hepimiz biliyoruz. Ancak artık yapı stokumuz depreme karşı güvenli mi, değil mi sorusunu sormalıyız. Sormadığımız zaman böyle bir felaketi yarın öbür gün İzmir'de, başka bir ilde yaşamamız maalesef muhtemel. Genel olarak baktığımızda İzmir'de yapı stokumuza güvenmediğimizi söyleyebilirim. Hangi binaların güvenli olup, olmadığı sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Envanter çalışması bizi bu sorunun cevabına ulaştırıyor" diye konuştu.