Yürek acısı

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Depremden etkilenen 10 ilden biri de Adana oldu. Adana'da da çok sayıda bina yıkıldı. Türkiye'nin son yüz yıldaki en yıkıcı depremlerinden biri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana geldi.

AFAD 6 Şubat 2023 saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve ardından 7.6 deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da ise merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Adana'da depremden 3 gün önce dünya evine giren Halil İbrahim Güzelgül ve Fulya Güzelgül çifti ile aynı apartmanda oturan babaları İbrahim Güzelgül, anneleri Selma Güzelgül, yeğenleri İbrahim Ege Güzelgül, Damla Güzelgül ve dayıları Emin Güzelgül olmak üzere aynı aileden 7 kişi hayatlarını kaybetti.

HAYALLERİ VARDI

Yeni dünya evine giren Halil İbrahim Güzelgül ve Fulya Güzelgül isimli yeğenleri ile birlikte çok sayıda akrabasını kaybeden Havutlu eski muhtarı Aydın Serin, "Fulya kızımın benim yeğenimdi. Damat ve ailesi ise kapı komşumuz. İçimiz yandı.

Yeğenim Fulya ve eşinin daha düğünlerini bir kaç gün önce yaptık. Hayalleri vardı, mutlu bir evlilik yapmak için beklediler. Ölüm onları uykuda yakaladı. Aynı apartmanda damadınızın anne ve babası ile yeğenleri ve dayısı da vefat etti. Aynı aileden 7 kişiyi kaybettik" dedi.

FATİH ŞENDİL