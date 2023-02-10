Katil zanlısı GP Gençlik Kolları Başkanı yakalandı

Muğla Milas'ta 2 hafta önce meydana gelen kavgada Melikşah Yıldız'ı öldürdüğü öne sürülen ve 2 haftadır aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman yakalanarak tutuklandı. Olay, 25 Ocak'ta Milas İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 aile arasında uzun süredir devam eden husumet, silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Melikşah Yıldız ve Adem Kahraman birbirine saldırdı. Kahraman silahını çıkarıp Yıldız'a defalarca ateş etti. Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken Kahraman kaçarak kayıplara karıştı. Katil zanlısı, olaydan 2 hafta sonra, Asayiş Büro Ekipleri tarafından Milas'ta saklandığı bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER