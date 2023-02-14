Afrika ülkelerinden deprem destekleri gelmeye devam ediyor

AFRİKA ülkeleri Somali, Sudan ve Cibuti"den "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek mesajları ve maddi yardımlar devam ediyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Zemzem Yardımlaşma Vakfı ve Zemzem Üniversitesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenleri anmak için tören düzenlendi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için dua edilirken depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

"İLK KOŞAN TÜRKİYE'YDİ"

ÜNİVERSİTENİN Rektörü Doktor Muhammed Harbi, 2011'de Somali'ye kuraklık vurduğunda ilk yardıma koşan ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, bağış kampanyası başlattıklarını söyledi. Kampanya kapsamında şimdiye kadar 50 bin dolar yardım topladıklarını belirten Harbi, "Bugün vefa günüdür. O günler, Somali'nin en zor günleriydi. Şimdi bu zor gününde Türkiye'nin yanındayız" dedi.

SENEGAL'DEN YENİ EKİP

SENEGAL'DE itfaiyeye bağlı 30 kişilik arama kurtarma ekibi Adana'ya gönderildi. Ekip, Adana'dan kara yoluyla Hatay'a gidecek ve oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Ekip sorumlusu Djibril Sall, "Tek dileğimiz hala enkaz altındaki canlara ulaşmak" dedi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'ne atanan Nur Sağman da ekip sorumlusu Sall'a Türk bayrağı verdi.

FRANSIZLARIN SAHRA HASTANESİ ADIYAMAN'DA HİZMET VERECEK

FRANSA'DAN gelen ve Adıyaman'a kurulan sahra hastanesi hizmet vermeye başladı. ESCRIM adlı sahra hastanesinde görev yapmak üzere özel sağlık personeli de geldi. Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Kriz ve Destek Merkezi (CDCS) ekipleri iş başında" denildi. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, sahra hastanesinde görev yapmak üzere 87 sağlık personelinin de geldiğini duyurdu.

GÜLE GÜLE TÜRKİYE

İSPANYA'NIN Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. USAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye" ifadeleri kullanıldı. İspanyol ekip, önceki gün yaptığı paylaşımda ise "Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz" sözleriyle veda etmişti.