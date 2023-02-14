Ege kayıplarına ağladı

SİBEL HEMŞİRE AMCASININ CENAZESİNE GİTMİŞTİ

İZMİR 'de yaşayan, Bornova 25 No'lu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi çalışanı, evli ve 2 çocuk annesi Sibel Önder Şahin, memleketi Besni Adıyaman'da depreme yakalandı. Amcasının vefatı nedeniyle Besni ilçesine giden ve Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Şahin'in cansız bedeni, dün Üzümlükent Sitesi enkazından çıkarıldı.

Sibel Önder Şahin'in birlikte kaldığı annesi Erengül Önder'in ise depremin 166'ncı saatinde sağ kurtarıldığı öğrenildi. Şahin'in cenazesi, bugün memleketi Besni'de toprağa verilecek.

DENİZLİLİ ADANIR AİLESİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKAMADI

ASLEN Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nden olan ve Kahramanmaraş'ta görev yapan hemşire Yurdeşen Atanır eşi ve kızıyla enkaz altında kaldı. Yurdeşen hemşire ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi görev yapan mimar eşi Fatih ve kızları Begüm Adanır, depremde hayatını kaybetti. Adanır ailesinin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Adanır ailesi sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. (SEBAHATTİN ALP)

CEMİLE ÖĞRETMEN KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE DEFNEDİLDİ

HATAY'IN Reyhanlı ilçesi İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yaparken, oturdukları apartmanın deprem sonucu çökmesi sonucu eşi 5 yaşındaki kızı ve kayınvalidesi ile enkaz altında kalan 8 aylık hamile Cemile Çeneli Aydın ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşıldı. Ozan Aydın ve kızı Öykü Aydın enkazdan sağ çıkarıldı. İkinci çocuğuna hamile Cemile öğretmenin 5 yıllık öğretmen olduğu ve iki yıldır Hatay'da görev yaptığı öğrenildi. Cemile öğretmen ve karnındaki bebeğinin cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilerek kılınan cenaze namazının ardından Çarıkkaralar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cemile Aydın'ın anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti. (NERMİN UÇTU)

TİRELİ BÖREKÇİ 3 ÇOCUĞU VE EŞİYLE CAN VERDİ

TİRE'DE, Yıldız Meydanı'ndaki işyerinde uzun yıllar 'Sarıyer Börekçisi' adı altında unlu mamuller dükkanı işleten Yunus Yeniay (44), depreme Hatay'da yakalandı. Yeniay, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte enkaz altında kalarak feci şekilde can verdi. Gözyaşları arasında memleketi Hatay'da toprağa verilen Yeniay, uzun süre Tire'de yaşadıktan sonra ailevi nedenlerden dolayı doğduğu topraklara geri dönmüştü. ( NADİR UYSAL)