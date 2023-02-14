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Haberler Yaşam Sorumlular tek tek hesap verecek

Sorumlular tek tek hesap verecek

14.2.2023

Sorumlular tek tek hesap verecek

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

GAZİANTEP'TE TUTUKLAMA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise, depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uncuoğlu, 11 Şubat'ta Pendik'te gözaltına alınmıştı. Yine Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.

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