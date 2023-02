Sabahat Akkiraz’dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

TÜRK Sanat Müziğinin güçlü seslerinden Sabahat Akkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ablasını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşan sanatçı, "Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın ablası hayatını kaybetti. Instagram hesabından kaybettiği ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."