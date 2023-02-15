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Haberler Yaşam Sabahat Akkiraz’dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

Sabahat Akkiraz’dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

15.2.2023

Sabahat Akkiraz’dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

TÜRK Sanat Müziğinin güçlü seslerinden Sabahat Akkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ablasını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşan sanatçı, "Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın ablası hayatını kaybetti. Instagram hesabından kaybettiği ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."

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