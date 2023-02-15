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Haberler Yaşam Turkuvaz Medya Grubu’nun 3. yardım TIR'ı bölgeye ulaştı

Turkuvaz Medya Grubu’nun 3. yardım TIR'ı bölgeye ulaştı

15.2.2023

Turkuvaz Medya Grubu’nun 3. yardım TIR’ı bölgeye ulaştı

SON yüzyılın en yıkıcı depreminin ardından devlet millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da başlattıkları kampanyada topladıkları giysi, gıda, hijyenik malzeme, ısıtıcı, battaniye ve tekerlekli sandalye gibi yardım malzemelerinin bulunduğu 3. TIR'ı, grup şirketlerinden KARGOMsende'nin lojistik desteğiyle deprem bölgesine ulaştırdı.

Bölgeye ulaşan tırdaki malzemeler, Adana AFAD yetkililerinin yönlendirdiği bölgelere SABAH'ın dağıtım araçları ile gönderildi.

SEVİNÇ GÖZLERİNE YANSIDI
İLK dağıtımın yapıldığı Hatay'ın Aşağıoba Köyü'nün ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde de destek malzemeleri depremzedelere teslim edildi. Oyuncak ve giyeceklerle buluşan çocukların sevinci gözlerine yansıdı. 3. TIR'ın dağıtımı yapılırken Turkuvaz Medya çalışanları 4. TIR için kolları sıvadı.

MUSTAFA KAYA

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