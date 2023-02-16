Kolorektal kanserler önlenebilir türdendir

KOLOREKTAL kanserlerin üçte birinin rektumda görüldüğünü belirten Kolorektal Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Göztok, " Kolorektal kanserler, dünyada yılda 1 milyon insanın ölümüne sebep olmaktadır. Tüm kanser türleri arasında ise 2'inci en sık görülen kanser türüdür" dedi.

Kalın bağırsakta (kolon) ve kalın bağırsağın makata yakın olan son 15 cm' lik kısmında (rektum) görülen kanserlerin genel adına kolorektal kanserler adı verildiğini belirten Op. Dr. Göztok, kanser rektumda görülürse rektum kanseri, kolonun diğer kısımlarında görülürse kolon kanseri olarak adlandırıldığını söyledi.

DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ

"KOLON ve rektum kanseri açısından risk grubunda olmayan insanlara, 40 yaşından başlayarak, her yıl rektal (makat) muayene ve dışkıda gizli kan testi önerdiklerini belirten Op. Dr. Göztok, "50 yaş ve sonrasında her 5 yılda bir kolonoskopi önerilir. Kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Erken evre kolorektal kanserlerde cerrahi tek başına yeterli olmakla birlikte tam kür sağlanabilir ve tedavinin en önemli aşamasıdır. Bu yüzden kolorektal kanser cerrahi tedavisi ayrı bir uzmanlık ve deneyim gerektirir" ifadelerinde bulundu.