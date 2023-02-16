Ünlü şef, afet bölgesine lokanta kurdu

27 yıldır profesyonel şeflik yapan Ömür Akkor, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 7.6'lık depremin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönüllü olarak giderek, afetzedelere ücretsiz olarak yemek dağıtabilecekleri bir lokanta kurdu. Akkor'un 'Bizler burada depremzedelerle yeni bir hayata başlayacağız' diyerek başladığı yolculuk, iyilik hareketine dönüşürken, işletmenin ismi de 'Yeniden Hayat Lokantası' oldu.

Bu projede kendisine destek olan ünlü restoran işletmecilerinin de olduğunu vurgulayan Akkor, "Çoğumuz lokantacıyız. Biz bu işten yıllarca para kazandık ve şuan bu paraların en doğru harcanacağı zaman. Varlığımızla, ne kadar yetiyorsa buradaki insanların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

7/24 SICAK YEMEK SERVİSİ

Türkiye geçen 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcı ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 10 il ve ilçelerini etkileyen felaketin ardından yardımseverler deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için seferber oldu. Bu isimlerden biri de 27 yıldır profesyonel olarak şeflik yapan, ünlü seyyah ve yazar Ömür Akkor oldu. Akkor, işadamı Ömer Seyfi Aktülün'ün de desteği ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedelere ücretsiz olarak bir tas çorba, bir tabak sıcak yemek ikram edebilmek için Pınarbaşı Mahallesi Doktor Devlet Bahçeli Bulvarı'nda lokanta kiralayarak depremzedelerin kullanımına açtı.

HİÇBİR ÜCRET ALMIYOR

Yeni Asır'a konuşan ünlü şef Ömür Akkor, 6 Şubat'taki depremin hemen ardından önce Kahramanmaraş'a ardından ilçesi Elbistan'a gönüllü olarak arkadaşları ile geldiğini anlattı. İlk depremden sonra 36 saat boyunca hiç uyumadan hem arama kurtarma çalışmalarına destek olduklarını hem de mahallelere bizzat giderek eşya dağıttıklarını ifade eden Akkor, "12 tane aracımız var. Burada açıkçası günlerce kimse uyumadı. Enkazda çalışanların da ellerini ayaklarını öpmek gerekiyor. O insanlar da kar kış demeden bambaşka işler yaptılar. İşler düzene girmeye başlayınca bölge halkına aşevi yerine ücretsiz yemek verebileceğimiz bir lokanta kurmaya karar verdik" diye konuştu.

YENİDEN HAYAT LOKANTASI

Elbistan'da kurdukları ve ismini 'Yeni Hayat Lokantası' olarak koydukları proje hakkında bilgiler verdi. İşletmeyi parasını ödeyerek 6 aylığına sahibinden devraldık ve burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn ettiklerini söyleyen Akkor, "24 saat içerisinde burayı lokanta konseptine getirdik. Tek isteğimiz burada bir nebze de olsa hayatı yeniden başlatmaktı. 'Bizler burada depremzedelerle yeni bir hayata başlayacağız' diyerek lokantamızı kurduk. Günlük ortalama 3 bin 500 kişiye ücretsiz olarak yemek vermeye başladık. Sonra yanında tatlı vermeye başladık. Bir yandan da çevredeki insanları istihdam etmek için lokantaya sigortalı işçi alımı yaptık. Bu sayı 15'i bulacak. Üzerine çevre köylerdeki insanlara gidip, ürünlerini satın almak istediğimizi söyledik ama Anadolu insanının yüce gönüllülüğü dünyanın hiçbir yerinde yok. Ücretsiz vermek istediler, 'Para almayız' dediler ama biz kabul etmedik. 'Ne varsa alalım' dedik. Böyle olunca küçük esnaf işyerlerini açmaya başladı. Çünkü istihdam, ekonomi ve sosyal alanlar yaratarak, buranın yerli insanlarının kalması için bir sebep olması gerekiyor" dedi.

İKİNCİ ŞUBE DE AÇACAK

Akkor, bu projeye Şazeli Restoran'ın sahibi Ömer Seyfi Aktülün ile kızı Zeynep Aktülün ve İstanbul Fatih Belediyesi Başkanı Ergün Turan başta olmak üzere Çerman ailesi, Katık Lokantası ailesi, Elbistanlı dostu Osman Nuri Şahin, Hüseyin Çelik, Yusuf İyilik, Osman Söyler, Mehmet Akif Ağırman ve Cemre ekibi gibi birçok yardımseverin destek verdiğini aktardı. Yine hayırseverlerin desteği ile ücretsiz hizmet verecek ikinci bir şube daha kurmayı amaçladıklarının da altını çizen Akkor, "Bir mobil tır yapmayı da amaçlıyoruz. Nerede deprem ya da bir felaket olsa o tır oraya gidecek. Bunun yanında biz ileride de hazırlıklı olmak için bunun el kitabını yazacağız. Hayır kısmı bir yana, bu organizasyonun yazılı hale getirilmesi, bir afet matematiğinin yapılıp bunu bir el kitabı haline getirmemiz lazım" diye konuştu.

ÖMÜR AKKOR

1975 yılında Kilis'te doğan ve Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okuyan Ömür Akkor, Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yaparak 81 ili gezip, Anadolu ve Türk mutfağını anlatan birçok kitap yazdı. MasterChef yarışmasında zaman zaman jüri üyeliği de yapan Akkor, ayrıca geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Gastronomi Ödülü'ne de layık görüldü.

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN