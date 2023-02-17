Bina denetiminde hayati uyarılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehirde yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından binlerce vatandaş, oturduğu binanın sağlamlığını test etmenin telaşına düştü. Türkiye genelinde belediyeler ve yapı denetim firmalarına başvurular yapılırken, İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, vatandaşları kulaktan dolma test yöntemlerine karşı uyardı.

Kozanoğlu, "Binasıyla ilgili şüphesi olan, yetkili mercilere başvurmalı. 'Duvarı matkapla bile zor deliyorum, bu binaya bir şey olmaz' ya da 'Bina depremde bile az sallanıyor, daha ne olsun?' diyenleri duyuyorum. Bunlara kesinlikle itibar edilmemeli, sağlamlık böyle anlaşılmaz" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm İtiraz Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Kozanoğlu, deprem felaketinin ardından vatandaşlar tarafından yapıların daha çok sorgulanır hale geldiğini söyledi.

EVDE TOPLANMA ALANI OLMALI

UZMANLAR, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçenin diri fay hattı üzerinde olduğunu bir kez daha vurgularken, muhtemel bir depreme karşı sağlam binalar inşa etmenin yanında evin içerisinde 'Toplanma alanı' gibi önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Medicana International İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ekrem Musalar, "Ev halkı muhtemel bir depreme karşı ev içerisinde yaşam üçgeni oluşturabilecek, tıpkı şehir içlerinde belirlenen toplanma alanları gibi bir toplanma alanı belirlemeli. Bu yer evin iç noktalarında değil, dışarıya yakın bir yer olmalı" dedi.