Depremde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşların hakları

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 29. Maddesi'nde, 'Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir' şeklinde bir düzenleme yer aldığını belirten Yaşar, "Hak sahipliği başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet uygulaması, AFAD'ın bina/ inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşları yönlendirmektedir. "Hak sahipliği" ya da hasar tespiti konusundaki itirazlara ilişkin olarakta idari yargı yoluna başvurulabilir.

6 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

OHAL ilan edilen 10 ilde dava takiplerinin 6 Nisan'da başlayacağını belirten Yaşar, "Hak kayıplarının yaşanmaması için depremde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin yakınları, savcılar ya da köylerde mülki amirlerin görevlendirdiği memurlarca kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çeken Yaşar, "Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası olan yapıların zarar görmesi veya tamamen yıkılması halinde DASK'a Alo DASK 125, e-devlet ya da dask.gov. tr üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. DASK, Kahramanmaraş depreminden sonraki başvurular için süre kısıtlamasını kaldırmıştı. Gönüllü yapılan Konut Sigortası ile ilgili ise poliçenin düzenlendiği sigorta şirketine mümkün olan en hızlı şekilde yazılı veya telefonla bildirimde bulunulması gerekiyor" dedi.

NİDA ALADAĞ