Oyuncu Ferdi Sancar duygulandırdı

OYUNCU Ferdi Sancar duygulandıran bir harekete imza attı. Türkiye Tek Yürek kampanyasında Pelin Çift, Sancar'ın 98 model arabasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Ferdi Sancar ise, "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben tek sahip olduğum şeyi kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var, yaptırıp satacağım" dedi. Sancar'ın aracını yayına bağlanan Başkent İnşaat sahibi Uğur Vergili 500 bin TL karşılığında aldığını ve arabanın oyuncuda kalabileceğini açıkladı.

KİTAP GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

PSİKOLOG ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ABD'de yaşayan oğlu Timur Cüceloğlu da depremzedelerin yanında olduğunu gösterdi. Cüceloğlu, babasıyla anılarını yazdığı kitabın piyasaya yeni çıkan İngilizce baskısının gelirinin büyük kısmını Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

'OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUZ'

YAPIMCI Burak Sağyaşar, deprem bölgesine okul yaptırma kararı aldıklarını açıkladı. Sağyaşar, "Yapımcılar Derneği ve TESİYAP'a üye kurumlarımız ve değerli dizi yapımcılarımız ile yaptığımız yönetim kurulu olağanüstü toplantısı sonucunda üyelerimizin bugüne kadar yaptığı ayni ve nakdi katkıları dışında olmak üzere yapımcılarımız tarafından yapılan nakdi bağışlarla, afet bölgesine tam donanımlı bir okul yaptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.