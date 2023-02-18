Gazeteci Bodur tedavi için İstanbul’a getirildi

Hatay'da meydana gelen deprem sırasında kaldığı enkazın altından yaralı olarak çıkartılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) İskenderun temsilcisi gazeteciyazar Akın Bodur'un tedavisine İstanbul'da devam edilecek. TGC'den yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Açıklamada, TGC'nin İskenderun temsilcisi gazeteci-yazar Akın Bodur'un da depremde enkaz altında kalarak yaralandığı ve Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansıyla Adana'dan İstanbul'a getirildiği aktarıldı.

BAKANLIĞA ÖZEL TEŞEKKÜR

İlk tedavisi Hatay Dörtyol Hastanesi ve Gelişim Hastanesi'nde yapılan Bodur'un sol kolunun dirseğinden kesildiği, bacaklarında da kırıklar olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu hastanelerin sağlık personeline ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Akın Bodur'un tedavisi İstanbul Halkalı'daki Atakent Hastanesi'nde sürecek. Sürece çok büyük katkısı olan Sağlık Bakanlığı ile tedaviyi üstlenecek olan Atakent Hastanesi'nin bağlı olduğu Acıbadem Sağlık Grubuna çok teşekkür ediyoruz."