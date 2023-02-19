Onların çok istediği bir şey daha var

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'da yaşadıkları apartmanın enkazı altında kalarak 72 saat boyunca kucak kucağa bekleyen anne Perihan Yaşar ile oğlu Mehmetcan (15) kurtarıldıktan 8 gün sonra İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde kavuştu. Farklı illerdeki tedavilerinin ardından İzmir'de buluşan anne-oğul hüzünlü bir mutluluk yaşadı.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR

Annesinden ayrı kalan ve enkaz altındaki bacakları kesildiği için büyük üzüntü duyan Mehmetcan Yaşar, deprem sırasında çok korktuğunu ve annesine sarıldığını anlattı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğü anları hatırladığını söyleyen Mehmetcan Yaşar, kendisini tedavi eden, hayatını kurtarmak için iki kez ameliyata alan doktorlarına teşekkür etti.

'YÜRÜMEK İSTİYORUM'

Mehmetcan Yaşar, "Çok teşekkür ederim beni anneme kavuşturdular. Devletimden artık tek isteğim iki ayağıma protez. Arkadaşlarımın yanına yürüyerek, koşarak gitmek istiyorum" diye konuştu. Hatay'da depremde evi yıkılan bedensel ve görme engelli Şakir Çakmak (75) ise onu sırtında taşıyıp apartmanın dışına çıkaran torunu Ayberk Çakmak (17) sayesinde hayatta kaldı. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden Şakir Çakmak ve eşi Feriz Çakmak (66), İzmir'deki kızlarının yanına yerleşti.

DİYALİZE GİRİYOR

Haftada iki gün diyalize girmesi gerektiğini dile getiren Şakir Çakmak, gözyaşlarını tutamayıp, "7-8 yaşında çocuk felci geçirdim. 1,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giriyorum. Gözümün biri görmüyor. Biri de yüzde 30 görüyor. Torunum 1 yıldır bizimle yaşıyordu. Depremde torun beni sırtına aldı, dışarı çıkardı. Dışarı çıkana kadar büyük korku yaşadık. Engelli arabam vardı. Göçük altında kaldı. Hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye istiyorum. Evden haftada 2 gün diyaliz için çıkıyorum. Bana bir akülü tekerlekli sandalye verseler başka bir şey istemem" ifadelerini kullandı.