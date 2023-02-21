Kızından geriye bir tek fotoğrafı kaldı

ADANA'DA İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapan ve tez hazırlayan Emine Demirel depremde hayatını kaybetti. Babası, kızından geriye ufak bir hatıra bulabilmek için enkazın getirildiği alanda arama yaptı. Maraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı. Bu binalardan toplamda 418 kişi hayatını kaybederken sadece 34 kişi kurtarıldı.

Yıkılan binaların enkazları ve binalardan çıkan eşyalar Rüzgarlı Tepe'ye götürüldü. Burada polis kontrolünde bina bina ayrılan eşyalar ölenlerin yakınlarına açıldı. Onlar da alana gelerek ölen akrabalarından bir hatıra bulabilmek için seferber oldu.

Bunlardan biri de emekli öğretmen Ömer Demirel'di (70). Demirel, depremde Tutar Apartmanı'nda oturan kızı 40 yaşındaki Emine Demirel'den geriye kalan bir tek fotoğrafını bulabildi.