Ekşi Sözlük’e erişim engellendi

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan incelemelerde Ekşi Sözlük isimli internet platformunun moderatörlerinin depremle ilgili yalan içerikleri ve halkı endişeye sevk edecek provokatif paylaşımları öne çıkarırken, afetle mücadele çalışmalarına destek veren entry'leri (yorumları) ve başlıkları geri plana ittiği görüldü. Depremin ilk anından itibaren tüm devlet kurumları afetle mücadele için seferber olurken, hem çalışmaları sabote etmeye hem de ülkeyi acziyet içerisinde göstermeye çalışan provokatörlere Ekşi Sözlük'ün açılan başlıklarla destek verdiği görüldü.

Ekşi Sözlük'ün hem fikir özgürlüğüne karşı attığı bu tek taraflı adımlar hem de dezenformasyona alet olması nedeniyle siteye erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındı.

KARARA İTİRAZ EDEBİLECEK

EKŞİ Sözlük kendisine iletilen erişim engeli kararını mahkemeye taşıyarak kararın kaldırılmasını talep edebilecek. Mahkemenin yapılan itirazı Ekşi Sözlük aleyhinde sonuçlandırması halinde ise siteye bir daha yasal olarak reklam vermek mümkün olmayacağı gibi yurtdışı kaynaklı olarak sitenin yayına devam etmeye çalışması ve VPN ile girişlere izin vermesi halinde süreç site sahiplerinin yargılanmasına dönecek. Bu yargılamada da milli güvenlik gerekçesi esas alınacak.

BARIŞ ŞİMŞEK