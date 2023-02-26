Müteahhit ve bina sahiplerine yönelik tutuklamalar sürüyor

DEPREMLERİN ardından yıkılan binaların müteahhitlerine ve sahiplerine yönelik işlemler sürüyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından Hatay'da 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin toprak sahibi Arif Sami Rende (84), Eskişehir'de tutuklandı.

Malatya'da ise yıkılan ve çok sayıda kişiye mezar olan Kırçuval Otel'in sahibi ve aynı zamanda Battalgazi İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, tutuklandı. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalmıştı.