Sanatçı Kazım Aksar hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrolarından (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar yaşamını yitirdi. 24 Ağustos 1953'te Burhaniye'de doğan sanatçı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Devlet Tiyatrolarından 2016'da emekli olan sanatçı, Akyaka'da yaşamını sürdürüyordu.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt da bir mesaj yayımlayarak, "Değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.