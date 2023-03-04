En acı arayış

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından üzerinden yaklaşık olarak 27 gün geçmesine rağmen yakınlarını bulamayan vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden arayışlarını sürdürüyor. Resmi açıklamalara göre 45 bin 98 kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde, özellikle Hatay'da kayıp yakınları ailelerini arıyor. Antakya Güzelburç Mahallesi'ndeki İlke Apartmanı'ndan 28 kişiye ulaşılamadı. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan kayıp yakınları daha doğru bilgi aktarmak ve kendi aralarındaki iletişimi sağlıklı yapmak için Whatsapp grubu kurdu. 200'den fazla kişinin olduğu grupta, depremzedeler kayıp olan ailelerini aramaya başladı.

"BİNANIN ETRAFINDAN SES ALMAYA ÇALISTIK"

İlke Apartmanı'nda yaşayan abisi Muhittin Dönmez, yengesi Meltem Dönmez, yeğenleri Ebrar ve Cansu Erva Dönmez'den hiçbir haber alamadıklarını söyleyen Reşit Dönmez, "Antakya'da yaşıyoruz, deprem anında dışarı çıkabildik, binamız yıkılmadı. Kendimizi güvene alınca yakın akrabalarımıza ulaşmaya çalıştık. Abim Muhittin Dönmez ve ailesinden hiçbir bilgi alamadık, telefonlarına ulaşamadık. Binaya gitmek için yola çıktık ama her yerde binalar yıkılmıştı, araç trafiği kapalıydı. Aynı günün sabahı 07.00 civarında binanın orada olabildik. Bina yıkılmıştı, etrafında dolaşıp ses almaya çalıştık ama alamadık. Gittiğimizde AFAD çalışıyordu ama ses alamadıkları için başka binaya geçmek zorunda kaldılar" dedi.

NEREDESİN CANIM ABLAM?

YAŞANILAN felakette en çok can kaybının yaşandığı yerleşim alanlardan Rönesans Rezidans'ta hala ulaşılamayan depremzedelerin olduğu öğrenildi. Rezidans'taki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan 41 yaşındaki Gaye Arsoy'a ulaşılamadı. Arsoy'un kardeşi Emre Parmaksız, kardeşi Gaye Arsoy hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını, lakin enkazdan çıkan yeğenine depremden 11 gün sonra Ankara'da ulaştıklarını söyledi.

TARIK "ABLAM YASIYORDU" DİYOR

DEPREMDE annesi, babası, ağabeyi, yengesi, yeğeni ve kuzenlerini kaybeden Emine Yurdakul (32), enkazdan kurtarılan yeğeni Tarık Talha Göksu'yu (5) yanına aldı. Enkazdan çıkmayan yeğeni Ela Göksu'yu (11) arayan Yurdakul, "Tarık, ablasını sağ gördüğünü söylüyor. Ancak güvenemiyoruz, o ortamda ablasını gördüğünü de sanabilir. Ne olursa olsun bir sonuç elde etmek istiyoruz" dedi.

ENKAZDAN SAG ÇIKTI AMA HABER YOK

HATAY'IN Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Taşır Apartmanı da yıkıldı. Apartmanda oturan Mehmet Nasif (52) ve Yasemin Öcal (40) çifti ile kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7) enkaz altında kaldı. Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı. Öcal çifti ile kızları Nisa ve Beren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, buradan da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çift ve 2 kızı 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi. Ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alınamadı.

ÇAGDAS'LA İLGİLİ HERKES FARKLI BİR SEY SÖYLÜYOR

HATAY'DA yaşayan Meryem Yıldız, Çağdaş, Derin ve Yoldaş isimli çocuklarını depremden önce ayrıldığı eşinin evine bıraktı. Depreme burada yakalanan çocuklar, yıkılan evin enkazı altında kaldı. Yoldaş ilk anda enkazdan çıkmayı başarırken, Derin ise depremin 3. günü arama kurtarma ekipleri tarafından yıkıntıların arasından sağ salim çıkartıldı. Ancak 7 yaşındaki Çağdaş'a bir türlü ulaşılamadı. Anne Meryem Yıldız, "Görgü tanıklarından bazıları, Çağdaş'ın enkazdan sağ çıkarıldığını bazıları ise öldüğünü söyledi. Artık kime inanacağımı bilmiyorum" dedi.

NİSANLISINI VE AİLESİNİ BULAMADI

DEPREMZEDELERDEN İlker Mersin ise asrın felaketi sonrasında nişanlısı Esin Kırık, nişanlısının annesi Süheyl Kırık ve babası Hasan Kırık'a ulaşamadı. Apartman enkazının 12 Şubat'ta toparlandığını söyleyen Mersin, "Adana, Mersin, Antalya ve Ankara'daki hastaneleri aradık ama sonuca varamadık" dedi.

MERT ALPDÜNDAR