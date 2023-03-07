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Haberler Yaşam Arkas Spor’dan deprem bölgesindeki çocuklara kitap yardımı

Arkas Spor’dan deprem bölgesindeki çocuklara kitap yardımı

Arkas Spor, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki çocuklara hafta sonu oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta maçında taraftarlardan gelen çocuk kitaplarını bölgeye gönderecek.

İHA

07.03.2023, 17:58

Arkas Spor’dan deprem bölgesindeki çocuklara kitap yardımı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 12 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İzmir temsilcisi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem bölgesinde çocuklara kitap yardımı yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Siz de Pazar günü Fenerbahçe HDİ Sigorta ile oynayacağımız maça çocuk kitapları getirin, deprem bölgesinde kuracağımız kütüphaneyle çocuklarımıza hep birlikte destek olalım. Maç öncesinde taraftarlarımızın bağışladığı kitaplar, salon girişinde toplanarak deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacaktır" denildi.

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