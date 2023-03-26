Enkazın altında kalan 25 bin kitabı kütüphanede yaşatacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden araştırmacı yazar ve edebiyatçı Yaşar Alparslan'ın enkaz altında kalan yaklaşık 25 bin kitabı, çocukları tarafından çıkarılarak kurulacak yeni kütüphanede yaşatılacak. Kahramanmaraş'ta kitap tutkunu olarak tanınan 75 yaşındaki Alparslan, 6 Şubat'taki depremde Sütçü İmam Mahallesi'ndeki evinin yıkılması sonucu eşi Aysel Alparslan ile hayatını kaybetti. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra yıllarca öğretmenlik yapan Alparslan, aralarında kendi yazdığı kitaplar ile Osmanlıca el yazması eserlerin de bulunduğu binlerce kitaba sahip oldu.

ÇOCUKLARI SEFERBER

Alparslan, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Divanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı evini kütüphaneye dönüştürdü. Alparslan'ın yaklaşık 25 bin kitabının bulunduğu kütüphanesi depremde tamamen yıkıldı. Çocukları ise babalarından kalan bu eserleri kurtarmak için seferber oldu. Enkaza girerek kütüphanede bulunan kitapların bir kısmını kurtaran çocukları, diğer eserleri kurtarmak için de iş makinalarının yardımıyla hassas çalışma yürütüyor.

ARASTIRMALAR YAPIYORDU

İSTİKLAL Savaşı, tarih, geleneksel meslekler, örf ve adetler gibi konularda araştırmalar yapan, bu yönde çalışma yürütenlere kaynak oluşturan, kentte de herkesin "Yaşar hoca" olarak tanıyıp bildiği Alparslan'ın depremde hayatını kaybetmesi, başta edebiyat dünyası olmak üzere kendisini tanıyan herkesi üzdü.