Afetzedenin her derdine koşan Mehmetçik’ten Ramazan pidesi

DEPREMLERİN merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgelerinde birçok yardım faaliyetinde bulunan Mehmetçik, depremzedeler için ekmek üretimi de yapıyor. Depremin 3. gününden itibaren Dulkadiroğlu'nda konuşlandırılan Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığının seyyar sahra fırınında sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan askerler hazırladıkları ekmekleri ilçedeki depremzedelere ulaştırıyor.

Mehmetçik, seyyar sahra fırınında günlük 1500 sıcak ekmek ve pide üretiyor. İftar saatinde vatandaşlara ailedeki birey sayısına göre ekmek dağıtılıyor. Depremzede vatandaşlardan Bayram Demir, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ettiklerini belirterek, "Allah devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücünü ve kuvvetini artırsın. Her gün sıcak ekmek dağıtılıyor. Devletimizin gücünü hissediyoruz. Biz bundan çok memnunuz" diye konuştu.