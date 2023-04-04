  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Burdur ve Antalya'da korkutan deprem | AFAD son depremler...

Son dakika: Burdur ve Antalya'da korkutan deprem | AFAD son depremler...

Son dakika haberi...Kandilli Rasathanesi verilerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada ise Antalya Döşemealtı'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04.04.2023, 13:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 13:11

Son dakika: Burdur ve Antalya’da korkutan deprem | AFAD son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA