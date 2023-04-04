Son dakika: Burdur ve Antalya’da korkutan deprem | AFAD son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.