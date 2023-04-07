Gönüllülerin midibüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Malatya'da depremzedelere yardım eden İstanbul Bağcılar Belediyesi çalışanlarının bulunduğu midibüs, dönüş yolunda Kayseri'de kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen midibüste bulunan belediye çalışanlarından 3'ü hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Önceki akşam İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Ömer Kazo yönetimindeki midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

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