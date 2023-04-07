Oto ekspertiz tarafında farklı bir istihdam modelinin de önünü açılmış oldu. MR cihazı vasıtasıyla yapılan röntgen işlemi sonrasında aracın hasar geçmişi öğrenilebilirken, elektronik şasi kontrolü sayesinde ağır hasar alıp almadığı tespit edilebiliyor.

OTOMOBİLİN TÜM GEÇMİŞİ

"Tıpkı tıp alanında o lduğu gibi bu sistemleri kullanabilen ve daha önemlisi MR çıktısını okuyabilen teknik personel ihtiyacı doğacak" şeklinde konuşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Bir aracın değişeni, boyası olup olmadığını, şasisinde bir sapma olup olmadığını tespit edecek, bilimsel yöntemleri kullanan yeni nesil otomobil doktorları yetiştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Aslında benzer model inşaat sektöründe ev, otellere uygulanabilir mi? Tartışılmaya değer olduğu görülüyor. Oto ekspertiz-oto check up tarafına yenilik getiren RS Oto Ekspertiz, teknolojik yöntemleriyle sektörde istihdam dönüşümünün de öncüsü olmayı hedefliyor. Sağlık sektöründe kullanılan MR yöntemiyle çok benzer prosedürlere sahip olan MR cihazıyla oto ekspertiz yöntemi, otomobilin geçmişte bir kaza yapıp yapmadığını tespit edebilirken, elektronik şasi kontrolü ise milimetrik şasi sapmalarını dahi tespit ederek ağır bir hasar geçmişi bulgusunu araştırıyor. Yeni teknolojilerin kullanıldığı oto ekspertiz sektöründe bu sistemleri kullanabilen teknik personellerin eğitimi ise önem teşkil ediyor. Tecrübe kazanan, eğitimli yeni nesil otomobil doktorları yetişiyor. Ortalama 15 yıl gibi kısa bir geçmişi olan oto ekspertiz sektörünün rasyonel veriler sağlayabilecek, bilimsel sonuçlara dayanan yöntemlerle desteklenmeden eksik kaldığını ve bu sebeple oto ekspertize yeni teknolojiler getirdiklerini söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı önemli bilgiler verdi.

15 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Ünaldı, "Bir aracın ağır hasar görüp görmediğini gözle, elle, iptidai yöntemlerle tespit etmek yerine teknolojinin nimetlerinden faydalanarak ortaya çıkarmak, tüketicilerin mağduriyetini önlediği gibi trafikte can ve mal güvenliğine de katkı sağlıyor. MR cihazından çıkan röntgen çıktılarını doğru okuyabilecek, şasi kontrolü sistemini doğru kullanabilecek teknik personelin eğitimini de üstlenerek zamanla bu alanda tecrübe kazanan yeni nesil otomobil doktorları yetiştirmiş oluyoruz. Şimdiye kadar bu konularda eğitimli 100'ün üzerinde kişinin eğitimini üstlenip istihdam ettik. Teknoloji kadar istihdam da önemli. Nasıl ki doktora gittiğinizde check-up için doktorumuz MR çıktısıyla iç organlarımızı kontrol ediyor, aynı şekilde otomobil doktorları da aracın karoser parçalarından şasisine, her bölgesini izliyor. Şasi ise en önemli kısım, bizi ayakta tutan omurgamız, iskeletimiz gibi otomobilin iskeleti. Omurgamızda yaşadığımız sorun için hastaneye mi gidersiniz? Kırık çıkıkçıya mı? Oto ekspertizde teknolojinin farkı da burada ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.

TİMUR SIRT