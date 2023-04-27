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Haberler Yaşam Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Temizlikte en zorlanılan ve en yorucu alanlardan biri de kirli, yağlı ve paslanmış fırınlardır. Fırın temizliğini erteledikçe yemek artıkları giderek birikir ve daha içinden çıkılmaz bir duruma girilir. Bunun olmaması için fırın temizliği için uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle tüm bu sorunları çözeceksiniz. İşte fırınınızı pırıl pırıl yapacak formül...

27.04.2023, 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 09:29

Bu yöntem sayesinde fırınını yılda sadece bir defa temizlediğini söyleyen içerik üreticisi kimyasal kullanmadan hazırlayacağınız bu solüsyonun etkilerini gösteriyor.

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Bu yöntemde sadece evde bulunan malzemelere ve birkaç saat beklemenize ihtiyaç duyuluyor. Sosyal medya platformu üzerinde temizlik videoları paylaşan bir kullanıcı ev yapımı fırın temizleme çözümüyle birçok insanın da övgüsünü topladı.

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Bu yöntem sayesinde fırınını yılda sadece bir defa temizlediğini söyleyen içerik üreticisi kimyasal kullanmadan hazırlayacağınız bu solüsyonun etkilerini gösteriyor.

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

ÜÇ MALZEME YETERLİ OLUYOR

Mucize karışım sadece yarım bardak bulaşık deterjanı, bir buçuk bardak karbonat ve dörtte üç bardak beyaz sirkeden oluşuyor. Bu yöntemin en iyi yanı doğal içerikli bir bulaşık detarjanı kullanıldığında tamamen çevre dostu bir çözüm olmasıdır. Malzemeler birlikte karıştırıldığında, kirli fırın raflarındaki tüm lekeleri çıkaran harika bir beyaz macun haline gelir.

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Ardından fırın raflarını çıkarıp sıcak bir su dolu bir küvetin içerisine koyun. Suyun içerisine bulaşık deterjanı, biraz çamaşır deterjanı ve biraz karbonat ilave edip bekletin. Raflardaki lekeler suyun içerisinde yumuşarken, macunu fırının iç kısmına uygulayabilirsiniz. Ardından iki saat boyunca tamamen lekelere işlemesi için bekleyin.

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Son olarak kalıntıları çıkarmanız gerekiyor. Mümkünse yumuşak bir fırça yardımı ile kalıplaşmış tüm yemek artıklarını ve lekeleri kolayca kazıyabilirsiniz. İnatçı kalıntılar için az miktarda su kullanabilirsiniz.

Üç malzemeyle en kolay şekilde fırınınızı temizleyin!

Ardından tüm kiri bir kağıt havlu yardımı ile silin. Küvetteki rafları fırçalayıp durulayarak fırının içerisine yerleştirin. Temizleme işleminin son kısmı, antibakteriyel bir temizleyici ve mikro fiber bir bez kullanarak fırının dışına temizlemektir. Sonunda fırınınızın hem içinin hem de dışının pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

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