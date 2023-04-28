Taşınabilir konsollara performans aşısı hazır

AMD, taşınabilir bilgisayar oyun konsolları için en üst düzey yüksek performanslı işlemci olan yeni Ryzen Z1 Serisi işlemcileri duyurdu. Ryzen Z1 Serisi, her ikisi de sektör lideri oyun deneyimleri, yüksek pil performansı sunan ve AMD RDNA 3 mimarisi tabanlı grafiklere sahip Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme olmak üzere iki yüksek performanslı işlemciden oluşuyor. AMD, Ryzen Z1 Extreme işlemciye sahip PC bazlı taşınabilir el konsolu olan Asus ROG Ally ile ilk Ryzen Z1 Serisi bir cihazı piyasaya sürmek için Asus ile işbirliği yaptı. 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip Ryzen Z1 Serisi işlemciler, nefes kesici görseller sunuyor.

"Zen 4" mimarisinin verimliliği ile gerçekten taşınabilir, yüksek performanslı bir oyun deneyimi için inanılmaz pil ömrü sunuyor. AMD RDNA 3 mimarisi tabanlı grafikler ile birlikte oyuncular görsel olarak yoğun ve modern oyunları sorunsuz bir şekilde oynatabilecek güce sahip olacaklar. Türk Telekom'un da destek verdiği efutbol projelerini tivibu platformlarından izlemek için dizüstü bilgisayarlar önemli güç kazanmış olacak.

TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR İÇİN

AMD Ryzen Z1 Serisi işlemciler, en yeni harici depolama ve görüntüleme cihazlarına hızlı ve kolay erişim için USB4'ün yanı sıra, en yeni LPDDR5 ve LPDDR5X bellek standartlarını destekleyerek daha hızlı oyun deneyimi için performans ve düşük gecikme süresi sunuyor.

WİNDOWS 11 ve diğer işletim sistemleri için uyumluluğu sayesinde Ryzen Z1 Serisi işlemci tabanlı cihazlar, Windows 11 uygulamalarının ve oyunlarının tamamını destekliyor. Oyuncular Xbox Game Pass Ultimate (ayrı satılır) ile yüzlerce PC oyununa erişebilecek ve oyun kütüphanelerine sorunsuz erişim sağlayabilecekler. X86 mimarisi üzerine inşa edilen ve Windows 11 için hazır olan Ryzen Z1 Serisi cihaz kullanıcıları, popüler sosyal ve üretkenlik yazılımlarına da yerel erişimle sahip olacak.

Ryzen Z1 cihazları aynı zamanda akıllı güç yönetimi teknolojisi ile donatılmış olup, bu sayede oyun oynayabilecek ve bu uygulamaları mükemmel pil ömrü ile çalıştırabilecekler. XBOX donanım başkanı Roanne Sones, "Xbox'ta, oyun ihtiyaçlarına en uygun deneyim ve cihaz konusunda seçenek sunarak oyuncuyu merkeze koyuyoruz. Xbox Game Pass Ultimate ile hareket halindeyken oyun oynanabilen el bilgisayarları da dahil olmak üzere yüzlerce oyunu yeni cihazlara getiriyoruz. AMD'nin bu cihaz kategorisini büyütmek için yeni işlemcilere yatırım yaptığını görmekten heyecan duyuyoruz." dedi. AMD Ryzen Z1 işlemciler ilk olarak Asus ROG Ally'de ile satışa sunulacak. Asus ROG Ally'nin bulunabilirliği ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi 11 Mayıs'ta Asus tarafından duyurulacak.

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