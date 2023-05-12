Son dakika: ÖSYM duyurdu: TUS sınav sonuçları açıklandı

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava katılanlar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

TUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.