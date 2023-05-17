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Haberler Yaşam YKS ne zaman? 2023 ÖSYM YKS tarihi...

YKS ne zaman? 2023 ÖSYM YKS tarihi...

Başvuruları 23 Mart tarihinde sona eren YKS için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı için adaylar 'Sınav hangi tarihte? YKS ne zaman? YKS Haziran'ın kaçında?' sorularını araştırıyor. ÖSYM 2023 YKS tarihini duyurdu. İşte 2023 YKS tarihi...

17.05.2023, 12:32 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023, 12:44

YKS ne zaman? 2023 ÖSYM YKS tarihi...

2023 YKS ne zaman? 2023 ÖSYM YKS tarihi belli oldu mu? soruları sınava katılacak olanlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2023 YKS sınav takvimini açıkladı. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi...

YKS NE ZAMAN, HANGİ OTURUM KAÇTA YAPILACAK?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN
Vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak. Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

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