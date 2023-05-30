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Haberler Yaşam Uzman ve başöğretmenlik başvuru! MEBBİS başvuru ekranı...

Uzman ve başöğretmenlik başvuru! MEBBİS başvuru ekranı...

Uzman ve başöğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı? Uzman öğretmenlik başvurusunu kimler yapabilir? Başöğretmenlik için şartlar neler? soruları araştırılıyor. MEBBİS üzerinden alınacak başvurular için detaylar belli oldu. İşte Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusuna dair merak edilenler...

30.05.2023, 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023, 12:06

Uzman ve başöğretmenlik başvuru! MEBBİS başvuru ekranı...

Uzman öğretmenlik başvuruları için araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuruna dair detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ
Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs 9 Haziran tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAV TARİHİ
Uzman ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim 5 Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

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