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Haberler Yaşam AK Parti İlçe Teşkilatı binasına saldırı

AK Parti İlçe Teşkilatı binasına saldırı

31.5.2023

Gazete

AK Parti İlçe Teşkilatı binasına saldırı
KIRKLARELİ'NİN Lüleburgaz ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı binasının cam ve tabelası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Lüleburgaz ilçesinde dün sabah saat 08.30 sularında 20-25 yaşlarında bir kişi, AK Parti İlçe Teşkilatı binası önüne geldi. Önce seçim için asılan bayrakları yerinden söken saldırgan, daha sonra taşlarla parti binasının tabela ve camlarını kırdı. Şahıs iddiaya göre çevredeki vatandaşlara da, "Kimseyle derdim yok, gıcığım ben bunlara, o yüzden yapıyorum" dedi. Konuyla ilgili yapılan inceleme sonucu güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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