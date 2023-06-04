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Haberler Yaşam Mehmet Barlas'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Mehmet Barlas'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

DHA

04.06.2023, 14:02

Mehmet Barlas’a veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

81 yaşında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Başyazarı Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, 1 Haziran'da hayatını kaybetti. Barlas için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Barlas'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Barlas'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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