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YKS ne zaman? 2023 ÖSYM YKS sınav tarihi...

YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS sınav tarihi ne zaman? soruları üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 3 oturumdan oluşacak olan YKS sınavında adaylar TYT, AYT, YDT'ten sorumlu olacaklar. Peki YKS sınavı kaçta başlıyor? YKS sınavı kaç saat sürüyor? 2023 YKS sınav giriş bilgilerine nereden ulaşabilirim? İşte detaylar...

15.06.2023, 11:52

YKS ne zaman? 2023 ÖSYM YKS sınav tarihi...

YKS sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu sene 12. sınıf konularının yer almayacağı YKS'de depremzede öğrencilere deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan ayrılacak. Peki, 2023 YKS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM YKS sınav giriş bilgilerine nereden nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

2023 YKS NE ZAMAN?
2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

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